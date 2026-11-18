Віталій Кім відреагував на обурення його інтервʼю

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім відреагував на обурення своїми заявами в інтерв’ю РБК-Україна. Свій коментар Віталій Кім опублікував у власному телеграм-каналі.

Віталій Кім наголосив, що не планує на посаді міністра у справах ветеранів замовчувати проблему, а коли «вона стане реальністю, розводити руками». Він запевнив, що його заяви ґрунтуються на дослідженнях та регулярному спілкуванні з ветеранами. Міністр також навів статистику щодо побоювань колишніх військовослужбовців.

«Близько 80% хвилюються через можливі залежності. А майже половина – бояться, що їх можуть втягнути у незаконні історії», – написав Віталій Кім.

Міністр ще раз наголосив, що переповідав побоювання самих ветеранів. Кім закликав українців «чути та сприймати правду такою, яка вона є». Він також зауважив, що говорити «як у нас усе чудово» було б політично вигідніше, однак він хоче, щоб держава та ветерани були насправді готові до повоєнного періоду.

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«Мінветеранів багато працює над підтримкою захисників, їх реабілітацією, працевлаштуванням і допомогою родинам. Але одне міністерство всього не вирішить. Тут потрібна спільна робота всіх нас – і держави, і ветеранів», – написав міністр.

Віталій Кім наголосив, що готовий до критики та пропозицій, але закликав «говорити по суті та разом шукати рішення».

«В мене одна мета – щоб на питання «чи ми готові до завершення війни» я міг би сказати – ми готові!», – підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, 16 листопада «РБК-Україна» опублікувала інтерв’ю з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом. Деякі його заяви викликали обурення серед українців. Зокрема, Кіма розкритикували військові, а депутати заявили, що реєструють постанову про його відставку.