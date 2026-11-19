Зустріч Сі, Трампа і Путіна на саміті у Шеньчжені, 19 листопада

У китайському Шеньчжені 19 листопада відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського президента Владіміра Путіна. Переговори тривали близько півтори години. Серед тем обговорення, зокрема, були війна в Україні та контроль над ядерними озброєннями. Про це повідомили агентство Reuters та газета The Guardian.

Зустріч відбулася на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Спочатку лідери по черзі виступили зі вступними промовами. За повідомленнями китайських державних ЗМІ, головував на переговорах Сі Цзіньпін, який і відкрив зустріч.

Під час виступу китайський лідер закликав США, Китай і Росію співпрацювати для розв’язання глобальних проблем.

«Історія говорить нам: коли великі держави живуть у гармонії, світ перебуває у мирі; коли великі держави зіштовхуються, світ занурюється у хаос», – сказав він.

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Лідер КНР наголосив, що три країни мають подавати приклад співпраці та спільно розв’язувати «глобальні виклики, спільно захищати світовий мир, стабільність і робити більший внесок у прогрес людства».

Окремо Сі Цзіньпін порушив питання ядерного роззброєння. Він назвав ядерну зброю «дамокловим мечем», що навис над людством, і заявив про необхідність її повної заборони та ліквідації. За його словами, ядерну війну неможливо виграти, тому потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти їй.

Дональд Трамп наголосив, що лідери «дійсно творять історію». У своєму вступному слові Трамп сказав, що США, Росія та Китай, найбільші ядерні держави світу, мають «унікальні можливості» для обговорення скорочення своїх ядерних арсеналів. Він також запропонував США, Росії та Китаю об’єднатися проти Міжнародного кримінального суду, який він назвав «шахрайською глобалістською організацією».

Путін, зі свого боку, заявив, що Росія, Китай і США мають спільні інтереси у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Він додав, що три країни можуть «зробити вагомий внесок у зміцнення глобальної безпеки та стабільності, за умови, що ми будемо вести конструктивне партнерство».

Як зауважують журналісти, тристороння зустріч у Шеньчжені завершилася без підсумкових заяв для медіа. Після переговорів Трамп і Путін поїхали.

Аналітики, яких цитує Reuters, сумніваються, що переговори КНР, США та Росії призведуть до значних домовленостей. Причиною є глибокі розбіжності між країнами щодо України, Ірану, ядерного озброєння та торгівлі. Водночас зустріч викликала занепокоєння менших держав, які побоюються, що їхні інтереси можуть залишитися поза увагою великих держав.

Перед тристоронніми переговорами Трамп окремо зустрівся із Сі Цзіньпіном і Владіміром Путіним. Обох лідерів американський президент назвав своїми друзями.