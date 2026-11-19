Петро Трушик ввозив автомобілі під виглядом гуманітарки, а насправді для продажу

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок волинянину Петрові Трушику за контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, обвинувачений ввіз п’ять легкових авто на адресу благодійного фонду, які насправді продав. Винуватцю призначили умовне покарання, а два автомобілі конфіскували в дохід держави.

За матеріалами справи, на замовлення потенційних покупців обвинувачений підшуковував на території країн Європи легкові автомобілі та переміщував на територію України для продажу. При цьому він оформляв транспортні засоби як гуманітарну допомогу на адресу зареєстрованої на Волині БО «БФ «Відродження-М»». Для цього на митниці подавав неправдиві відомості про ввезення авто як гуманітарної допомоги, тоді як фактично такі транспортні засоби призначалися для продажу.

За версією слідства, таким чином упродовж грудня 2025 – березня 2026 року він перемістив через митний кордон України, а саме через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці, п’ять авто.

Серед ввезених авто Renault Duster 2019 року випуску для продажу за 8 тис. євро. Також Toyota Avensis 2004 року випуску, який продав за 2,5 тис. доларів, Kia Sorento 2006 року випуску, за який попередньо отримав 3 тис. євро, Volkswagen Touareg 2006 року випуску, який продав за 5 тис. доларів, Nissan X-Trail 2004 року випуску, який продав за 3 тис. євро.

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Обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суддя Роман Ясиновський визнав Петра Трушика винним у контрабанді автомобілів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну.

За вироком суду, у дохід держави конфіскували два з п’яти ввезених Петром Трушиком авто – Toyota Avensis та Volkswagen Touareg. Вирок ще може бути оскаржений.