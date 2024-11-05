Правоохоронці провели понад 50 обшуків та вилучили 30 автомобілів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрило злочинну групу, учасники якої незаконно завезли в Україну понад 500 авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як вказано у повідомленні БЕБ за 5 листопада, детективи БЕБ спільно з СБУ викрили злочинну групу, яка у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодила схему незаконного ввезення авто та ухилилась від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.

Учасники схеми завозили в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок.

Надалі частину автомобілів продавали за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину розбирали на запчастини для продажу. Під час досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 3 контрольні закупки автомобілів.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання учасників схеми та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку. Наразі досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 КК України) триває, встановлюються усі причетні до незаконної діяльності люди.