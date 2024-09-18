Суд конфіскував Porsche Cayenne та Audi Q7 на потреби військових

Галицький райсуд Львова виніс два вирок уродженцям Рівненщини, які ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарки. Йдеться, зокрема, про Audi Q7 та Porsche Cayenne. Чоловіків судили за шахрайство із фінансовими ресурсами та призначили штрафи.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, один із засуджених Максим Абрамчук, за даними правоохоронців, у 2023 році ввозив на територію України авто Hyundai Sonata Hybrid (2014 р. в.), Buick Encore GX (2022 р. в.), Buick Envision (2022 р. в.), Porsche Cayenne (2013 р. в.), Audi Q7 (2017 р. в.) під виглядом гуманітарної допомоги. Через подання недостовірних відомостей митниці, обвинувачений незаконно одержав пільги при сплаті до Львівської митниці обов’язкових митних платежів.

Щодо Абрамчука порушили кримінальну справу за ч.1 та ч.2 ст.222 ККУ (шахрайство з фінансовими ресурсами), також його судили за порушення митних правил. Зокрема, у лютому 2024 року суд оштрафував його на 288 тис. грн та конфіскував елітні Porsche Cayenne та Audi Q7 на потреби військових. Максим Абрамчук під час розгляду кримінальної справи свою провину визнав, підтвердив, що надав неправдиву інформацію задля одержання пільг щодо податків. Суддя Віталій Радченко призначив йому покарання – 102 тис. грн штрафу із забороною займатись діяльністю з переміщення товарів, зокрема гуманітарної допомоги протягом 1,5 року. Вирок ще можна оскаржити.

Галицький райсуд Львова розглянув аналогічну справу щодо ще одного мешканця Рівненщини Олександра Абрамчука. У вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, вказано, що він також у 2023 році ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги, щоб отримати пільги при сплаті до Львівської митниці обов’язкових митних платежів. Йдеться про Volkswagen Touareg (2011 р. в.), Ford Explorer 2.3 XLT, Lincoln MKZ 2.0 Reserve II AWD. Щодо нього також порушили кримінальну справу за ч.1 та ч.2 ст.222 ККУ (шахрайство з фінансовими ресурсами). У суді обвинувачений свою провину визнав.

Суддя Віталій Радченко призначив Олександру Абрамчуку 85 тис. грн штрафу із забороною займатись діяльністю з переміщення товарів, зокрема гуманітарної допомоги протягом 1,5 року. Вирок також можна оскаржити.