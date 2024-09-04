Правоохоронці затримали інспектора Львівської митниці Олеся Кіру за підозрою у переправлення ухилянтів за кордон. Про це повідомив журналіст-розслідувач Тарас Середич, інформацію про затримання на митниці ZAXID.NET підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомив Тарас Середич, 4 вересня в управлінні боротьби з контрабандою Львівської митниці правоохоронці проводять обшуки через затримання інспектора митниці Олеся Кіру за підозрою у незаконному переправленні людей за кордон (ст.332 ККУ).

Наразі правоохоронці офіційно не коментують затримання митника, проте власні джерела ZAXID.NET підтвердили інформацію про затримання на митниці. Наразі редакція чекає на офіційний коментар правоохоронців.

За даними видання Lviv.media, затриманий інспектор Олесь Кіра є колишнім зятем ексдепутатки Верховної Ради Оксани Юринець.

«Бог нас милував від цієї родини. Торік моя донька розлучилася з цим чоловіком. Тому зараз ми не маємо до нього жодного відношення», – заявила Оксана Юринець журналістам.