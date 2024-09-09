Під час отримання другого траншу у розмірі 3 тисячі доларів інспектора митниці затримали

Правоохоронці розповіли деталі затримання львівського митника Олеся Кіру за підозрою у незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Митник за 13 тис. доларів допомагав ухилянам ставати непридатними до служби, щоб втекти за кордон. За даними ДБР, до схеми причетні члени родин працівників правоохоронних органів та криміналітету.

Як повідомили 9 вересня у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону та ДБР, 29-річний інспектор митниці шукав охочих незаконно перетнути кордон та запевняв потенційних «клієнтів», що може домовитися про визнання їх непридатними до військової служби та без проходження будь-яких комісій виготовити документи, що дають можливість законно виїжджати з країни. Вартість своїх «послуг» він оцінював у 13 тисяч доларів США.

Під час отримання другого траншу у розмірі 3 тисячі доларів інспектора митниці затримали

За оперативними даними правоохоронців, до схеми торгівлі «білими квитками» були причетні більше десяти осіб, серед яких члени родин працівників правоохоронних органів та криміналітету. Під час отримання другого траншу у розмірі 3 тисячі доларів США інспектора затримали. Ще 10 тисяч він отримав напередодні у якості авансу.

У департаменті стратегічний розслідувань Нацполіції уточнили, що затримали митника, який є організатором схеми, та його спільника. Другий транш (3000 доларів) митник доручив отримати саме спільнику, побоюючись викриття.

Митник із іншими учасниками злочинної схеми пропонував кілька варіантів переправлення до європейських країн — як через офіційні пункти пропуску, так і поза ними — вартість «послуги» ділки формували залежно від її різновиду.

Незаконно переправити військовозобовʼязаних через держкордон до країн ЄС митник пропонував різними способами. Свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю, митник оцінював у 10 000 доларів. Дорожче для чоловіків обходилося оформлення фіктивних документів із висновком військово-лікарської комісії, що засвідчував непридатність особи до проходження подальшої військової служби. Вартість так званого «білого квитка» становила 13 000 доларів з особи.

Відбулися обшуки за місцем роботи митника. Вилучено мобільні телефони, номерні знаки, оригінали та копії військово-облікових документів понад 20 осіб. Затриманому повідомлено про підозру у переправленні особи через державний кордон (ч.3 ст.332 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, йдеться про затримання інспектора митниці Олеся Кіру. Після затримання за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон митника звільнили з роботи. Олесь Кіра є колишнім зятем Оксани Юринець