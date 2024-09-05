Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік звільнив із роботи інспектора митниці Олеся Кіру, якого правоохоронці затримали за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон.

Як повідомляв ZAXID.NET, у середу, 4 вересня, в управлінні боротьби з контрабандою Львівської митниці проводили обшуки, пов’язані із затриманням митника Олеся Кіри за підозрою у незаконному переправленні людей за кордон. Цю інформацію поширив, зокрема, журналіст-розслідувач Тарас Середич. Відомо, що Олесь Кіра є колишнім зятем ексдепутатки Верховної Ради Оксани Юринець.

Речниця Львівської митниці Тетяна Самотий 5 вересня повідомила ZAXID.NET, що наказ про звільнення Олеся Кіри уже підписаний, водночас вона заперечила проведення обшуків на Львівській митниці.

Наразі правоохоронці офіційно не коментували затримання митника.