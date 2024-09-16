Яворівський районний суд Львівщини визнав уродженця Сколівщини Назарія Марочканича винним у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції і його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець колишнього Сколівського району Львівщини Назарій Марочканич із спільниками, за даними правоохоронців, організували схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Згідно з матеріалами справи, Марочканич у січні 2023 року придбав мікроавтобус Opel Movano у Рівненській області. Згодом учасники схеми знайшли чоловіка та зареєстрували на нього ФОП і оформили придбаний раніше мікроавтобус. Приблизно через місяць вказаний ФОП отримав право на міжнародне перевезення пасажирів та вантажів.

Учасники схеми, за даними правоохоронців, переправили трьох військовозобов’язаних чоловіків за кордон, як водіїв, що начебто працювали на вказаного ФОПа, їх вносили у систему «Шлях». У вироку не вказано, чи ділки отримували прибуток з цієї схеми та про яку суму йдеться.

У суді Назарій Марочканич визнав свою провину у незаконному переправленні людей за кордон. Він розповів, що у січні 2023 року вступив у змову та вони із спільниками розробили план щодо переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, купили мікроавтобус, зареєстрували фіктивного ФОП та оформлювали ухилянтів водіями. Обвинувачений заявив суду, що йому прикро про свій вчинок, просив звернути увагу, що він має третю групу інвалідності, неповнолітню дитину та хоче служити у ЗСУ.

У вироку вказано, що спільниками Марочканича були «невставновлені особи» і щодо них є окреме кримінальне провадження.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, Назарія Марочканича підозрюють у вчиненні смертельної ДТП влітку 2023 року. Він за кермом Toyota Land Cryiser збив на смерть 16-річну дівчинку, яка йшла тротуаром у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині, та втік з місця ДТП. Після вчинення ДТП батько Назарія Марочканича Ярослав пробував взяти провину на себе. Батько загиблої дівчинки Михайло Данилів розповідав ZAXID.NET, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції Віктора Марочканича.