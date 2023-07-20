16-річна Анастасія Данилів загинула в ДТП з вини Назарія Марочканича

Галицький районний суд Львова 19 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 26-річному мешканцю Сколівщини Назарію Марочканичу, який 9 липня у селі Верхнє Синьовидне збив на смерть 16-річну місцеву мешканку Анастасію Данилів. Також наразі в СІЗО перебуває батько винуватця ДТП, 51-річний Ярослав Марочканич, який спробував взяти на себе вину за смертельну аварію.

Смертельна аварія сталася увечері 9 липня на трасі Київ-Чоп у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині. Водій позашляховика Toyota Land Cryiser збив на смерть 16-річну Анастасію, яка йшла тротуаром, та втік з місця ДТП.

Згодом 51-річний Ярослав Марочканич зателефонував на лінію 102 та зізнався у скоєнні смертельної ДТП. Йому оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Вивчивши покази свідків та відео з камер спостереження, поліцейські з’ясували, що Ярослав Марочканич дав неправдиві свідчення і спробував взяти на себе вину за смертельну ДТП, яку насправді скоїв його 26-річний син Назарій. У результаті підозру оголосили мешканцю села Орява Назарію Марочканичу, якого теж взяли під варту без права внесення застави.

Станом на 20 липня Ярослав та Назарій Марочканичі перебувають в СІЗО, однак 51-річний батько може вийти з-під варти після зміни йому підозри. Справу розлідують в головному управлінні поліції Львівщини.

Батько загиблої дівчинки Михайло Данилів розповів ZAXID.NET, що має побоювання щодо покарання винуватця аварії, зважаючи на його зв’язки. Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції Віктора Марочканича.

«У нас в районі люди в страху від цього прізвища», – каже Михайло Данилів. Батько дівчинки вважає, що розголос допоможе домогтися справедливого покарання для винуватця ДТП. При цьому він зазначає, що наразі претензій до розслідування справи не має.

«Хочу побачити результат. Не хочу, щоб ще якась мама плакала, бо якесь бидло вбило її дитину і залишилося безкарним. Буду домагатися для нього найвищої міри покарання», – наголошує батько дівчини.

За даними YouControl, підприємець Назарій Марочканич займався ремонтом побутової електронної апаратури. У 2017 році його спіймали в митному посту «Краківець» Львівської митниці за спробу перевезення через кордон автомобіля Ford Focus з підробленими документами, однак згодом адміністративну справу закрили через завершення термінів давності.

Винуватцю смертельної аварії загрожує вісім років позбавлення волі (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 ККУ).