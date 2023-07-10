Правоохоронці встановлюють всі обставини події

У неділю, 9 липня, на автодорозі «Київ – Чоп» у селі Верхнє Синьовидне Стрийського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій наїхав на 16-річну дівчину і втік з місця автопригоди. Від отриманих травм вона померла. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota Land Cruiser, 62-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, рухаючись у напрямку міста Чоп, наїхав на 16-річну мешканку району, після чого втік з місця ДТП. Від отриманих травм 10-класниця померла до приїзду швидкої.

Правоохоронці, провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», встановили особу водія та місце його перебування. Невдовзі його затримали у селі Дубина.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.