Виконавиця виступить 14 травня у другому півфіналі пісенного конкурсу

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2026» оголосили порядок виступів у півфіналах. Переможниця українського національного відбору Leléka виступить у другому півфіналі, повідомило у четвер, 2 квітня, «Суспільне».

В обидвох півфіналах виступлять по 15 виконавців з країн-конкурсантів. Перший півфінал відбудеться 12 травня, а другий – 14 травня в австрійському Відні.

Під час другого півфіналу виступить конкурсантка з України Leléka з піснею Ridnym. Нагадаємо, під час Нацвідбору вона набрала максимальну кількість очок: 10 – від журі та 10 – від глядачів.

Leléka виступить під номером «12». У другому півфіналі також виступлять представники Чехії, Великої Британії, Румунії, Люксембурга, а Австрії та Латвії.

Що відомо про Leléka

Українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у 2016 році у Берліні 35-річною українською співачкою та композиторкою Вікторією Корніковою (сценічне псевдо – Вікторія Лелека). Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із сучасним джазом та елементами імпровізації. У 2020 році гурт написав та спродюсував музику до українського історичного серіалу «І будуть люди».

Повний список учасників Євробачення-2026 за номерами виступів

Перший півфінал

Молдова Швеція Хорватія Греція Португалія Грузія Італія Фінляндія Монтенегро Естонія Ізраїль Німеччина Бельгія Литва Сан Марино Польща Сербія

Другий півфінал

Болгарія Азербайджан Румунія Люксембург Чехія Франція Вірменія Швейцарія Кіпр Австрія Латвія Данія Австралія Україна Велика Британія Албанія Мальта Норвегія

Пісенний конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle.