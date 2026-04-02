Співачка Leléka виступить у другому півфіналі «Євробачення-2026»
Українка виступить під номером «12»
Організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2026» оголосили порядок виступів у півфіналах. Переможниця українського національного відбору Leléka виступить у другому півфіналі, повідомило у четвер, 2 квітня, «Суспільне».
В обидвох півфіналах виступлять по 15 виконавців з країн-конкурсантів. Перший півфінал відбудеться 12 травня, а другий – 14 травня в австрійському Відні.
Під час другого півфіналу виступить конкурсантка з України Leléka з піснею Ridnym. Нагадаємо, під час Нацвідбору вона набрала максимальну кількість очок: 10 – від журі та 10 – від глядачів.
Leléka виступить під номером «12». У другому півфіналі також виступлять представники Чехії, Великої Британії, Румунії, Люксембурга, а Австрії та Латвії.
Що відомо про Leléka
Українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у 2016 році у Берліні 35-річною українською співачкою та композиторкою Вікторією Корніковою (сценічне псевдо – Вікторія Лелека). Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із сучасним джазом та елементами імпровізації. У 2020 році гурт написав та спродюсував музику до українського історичного серіалу «І будуть люди».
Повний список учасників Євробачення-2026 за номерами виступів
Перший півфінал
- Молдова
- Швеція
- Хорватія
- Греція
- Португалія
- Грузія
- Італія
- Фінляндія
- Монтенегро
- Естонія
- Ізраїль
- Німеччина
- Бельгія
- Литва
- Сан Марино
- Польща
- Сербія
Другий півфінал
- Болгарія
- Азербайджан
- Румунія
- Люксембург
- Чехія
- Франція
- Вірменія
- Швейцарія
- Кіпр
- Австрія
- Латвія
- Данія
- Австралія
- Україна
- Велика Британія
- Албанія
- Мальта
- Норвегія
Пісенний конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle.