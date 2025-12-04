Виступ представниці Ізраїлю на «Євробаченні-2025»

Представнику Ізраїлю дозволили взяти участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Через це низка країн оголосила про бойкот конкурсу.

У четвер, 4 грудня, мовники європейських країн вирішили дозволити Ізраїлю взяти участь у «Євробаченні», яке цьогоріч відбудеться в Австрії. За даними ірландського видання RTV SLO, Словенія разом з Іспанією, Чорногорією, Нідерландами, Туреччиною, Алжиром, Бельгією та Ісландією запросили таємне голосування серед країн-учасників щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі, але його не провели.

Після того як Ізраїлю дозволили виступити на пісенному конкурсі, низка країн оголосили про бойкот «Євробачення». Зокрема, від участі відмовилися Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія. Вони не тільки не будуть брати участі у конкурсі, але і відмовляються транслювати його.

Втім, за даними агентства Reuters, більшість учасників підтримали нові правила щодо перешкоджання урядам і третім сторонам непропорційно просувати пісні з метою впливу на голосування. До обидвох півфіналів «Євробачення» повернеться оцінювання журі, яке даватиме половину голосів конкурсантам. Європейський мовний союз (EBU) заявив, що зробить журі більш «різноманітним», зокрема за віком.

Також на конкурсі вдвічі зменшили кількість голосів, які можна віддати за окремого артиста – з 20 до 10. Крім того, EBU запровадить нові технічні заходи безпеки для блокування шахрайського чи скоординованого голосування.

Зазначимо, зміни у правилах відбулися після того, як Ізраїль звинуватили у несправедливому голосуванні за свою пісню. Зокрема, країну звинуватили за те, що композицію New Day Will Rise ізраїльської співачки Юваль Рафаель активно просували через офіційні канали міністерства закордонних справ Ізраїлю із закликами голосувати до 20 разів. Пісня посіла друге місце.

Нагадаємо, низка країн виступила проти участі Ізраїлю на «Євробаченні» через тривалий конфлікт в Секторі Гази.

70-й конкурс «Євробачення» відбудеться у Відні. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня 2026 року.