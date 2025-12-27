Начальник КЕВ переплатив 690 тис. грн на ремонті сховищ

Личаківський районний суд Львова виніс вирок начальнику квартирно-експлуатаційної служби військової частини Нацгвардії на Львівщині Сергію Непочатих, який переплатив 690 тис. грн за ремонт сховищ військового містечка. Посадовця визнали винним у недбалому ставленні до служби та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, у період з листопада 2021 до червня 2023 року начальник КЕВ військової частини Нацгвардії не перевірив фактичне використання матеріалів, вартість та об’єми виконаних робіт під час ремонту сховищ військового містечка та підписав акти виконаних робіт із завищеними даними. Таким чином посадовець заподіяв матеріальні збитки державі в особі військової частини на загальну суму понад 690 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Григорій Жовнір визнав Сергія Непочатих винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.