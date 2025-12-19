Ігор Слісарчук керував Міжнародним центром миротворчості та безпеки близько 10 років

Колишнього командира військової частини А4150 (Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні) Ігоря Слісарчука підозрюють у привласненні 18 млн грн під час закупівлі генераторів за завищеними цінами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Тепер вже колишньому командиру військової частини Ігорю Слісарчуку інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Про викриту схему розкрадання 18 млн грн під час закупівлі генераторів спецпрокуратура у сфері оборони повідомляла у липні 2025 року.

Слідчі ДБР та спецпрокурори клопотали про обрання Ігорю Слісарчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн. Однак, Личаківський районний суд 24 листопада обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. 10 грудня Львівський апеляційний суд відхилив апеляцію прокурорів та залишив обраний екскомандиру запобіжний захід без змін. Першим на ухвали суду звернуло увагу видання Lviv.media.

У спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону підтвердили ZAXID.NET, що 20 листопада командиру Міжнародного центру миротворчості та безпеки оголосили підозру в загданому кримінальному провадженні, після чого звільнили з посади. Ігор Слісарчук був командиром віськової частини А4150 близько 10 років.

Як повідомлялося, за версією правоохоронців, восени 2022 року командир частини, виконувач обов’язків начальника електротехнічної служби та цивільна особа уклали договори на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 млн грн. За висновками експертизи, держава переплатила понад 18 млн грн.

У судових ухвалах йдеться, що військові службові особи здійснили закупівлю генераторів у ТзОВ «Нігма-С» (у серпні 2023 змінило назву на ТзОВ «Фірма Грін-Лайн») та ТзОВ «Пріоріті ДМ» за завищеною вартістю. Генератори ці фірми придбали у інших суб’єктів господарювання, що ввезли їх в Україну на пільговій основі. У 2023 році суд задовольнив клопотання про проведення обшуків у директора «Пріоріті ДМ». За даними YouControl, ця фірма зареєстрована в Миколаєві та займається торгівлею продуктами харчування.