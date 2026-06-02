На Львівщину на оздоровлення приїхали діти зі Сумщини і Харківщини
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 червня
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У вівторок, 2 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перевіритися просто неба. У Львові стартувала традиційна профілактична акція «Тиждень здоров'я».
- «Скринінг 40+». Як комплексне профілактичне обстеження може попередити серйозні захворювання.
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- Від одного року. Із вересня групи раннього догляду працюватимуть у 22 садочках Львівської громади.
- «Карпатська зміна». На Львівщину приїхали відпочити та оздоровитися діти зі Сумщини і Харківщини.
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