У Львові випускниця СЗШ №13 Софія Радиш, яка через СМА (спінальна мʼязова атрофія) навчалася за індивідуальною програмою вдома, все ж змогла станцювати свій випускний вальс на святі останнього дзвоника. Історією дівчини поділилася її мама у фейсбуці, у понеділок, 1 червня. За словами жінки, приблизно за два місяці до випускного Софія розповіла вчительці про своє бажання взяти участь у святкуванні. Однак під час батьківських зборів частина батьків висловилася проти її участі у святкуванні, аргументувавши тим, що ресторан вже заброньований, візок може перевернутися, а програму заходу вже підготували. Це стало емоційним ударом для Софії. Однак ситуація несподівано змінилася: один з однокласників запропонував стати її партнером та виконати з нею окремий танець на урочистостях. 30 травня на подвір’ї школи Софія станцювала особливий вальс з однокласником, а також танець із батьками. Після цього родина організувала власне святкування, запросивши близьких людей, які підтримували дівчину.

Відео Наталії Радиш