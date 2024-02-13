Важливо пояснювати зрозумілою для дитини мовою

Люди із наслідками важких травм та інвалідністю зустрічаються ледь не щодня. Це складна тема для розмови з дитиною, але говорити про це важливо. Поради від дитячої психологині Світлани Ройз, як дібрати правильні слова, поширює проект Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Говорити з дітьми про людей з інвалідністю насамперед важливо задля того, щоби підготувати дитину до такої зустрічі, адже її може налякати те, чого вона не розуміє.

Перед тим, як почати розмову з дитиною, потрібно усвідомити власні почуття. Лише тоді вдасться допомогти усвідомити їх дитині. Відчувати страх чи біль, ніяковіти — це нормально і для дорослих.



Потрібно діяти наввипередки, а саме – говорити з дітьми про людей з інвалідністю до того, як вони почнуть ставити питання безпосередньо людям

з інвалідністю.

«Ризик опинитися в незручній ситуації буде меншим, якщо ви почнете говорити з дитиною заздалегідь», – зазначає психологиня.



Для дитини до семи років цілком природно питати про щось уголос та бути безпосередньою у реакціях. Насправді краще, якщо дитина запитає про те, що для неї незрозуміло, ніж нафантазує. Важливо пояснювати зрозумілою для дитини мовою. Розказати, що таке протез і як він допомагає людині.