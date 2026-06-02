Експоліцейського затримали за шахрайство та вимагання хабарів від підприємців

Співробітники ДБР та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Львова, мешканця Сокільників Ярослава Короля, який вимагав данину від власників бізнесу, погрожуючи їм перевірками контролюючих органів.

Як повідомили у вівторок, 2 червня у ДБР та прокуратурі Львівщини, тепер вже колишній старший оперуповноважений поліції чинив тиск щонайменше на двох керівників товариств та одну підприємицю. Йдеться про підприємства з виробництва та продажу пластикової тари й побутової хімії, а також про приватний бізнес із виготовлення та реалізації кондитерських виробів.

«Так, поліцейський зв’язувався з підприємцями і запевняв їх, що у разі відмови платити створюватиме перешкоди у веденні бізнесу. Зокрема, ініціюватиме перевірки їх господарської діяльності контролюючими та правоохоронними органами», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Власники бізнесу погодились платити, побоюючись, що поліцейський може створити перешкоди для здійснення комерційної діяльності.

Поліцейський збирав гроші від підприємців

За даними слідства, збирати данину чоловік не припинив навіть після звільнення з поліції. Він продовжував шантажувати підприємців, а вони, не знаючи правди, виконували незаконні вимоги експравоохоронця.

Задокументовано, що за період з липня 2025 року до травня цього року він отримав від бізнесменів загалом 112,5 тис. грн неправомірної вигоди.

«Кошти правоохоронець отримував трьома способами: готівкою, переказом на вказану ним банківську картку або у вигляді безготівкової оплати. В останньому випадку він надавав підприємцям рахунки-фактури, і вони оплачували замість нього товари, зокрема для особистих та побутових потреб», – додали в прокуратурі

Тепер вже колишньому старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції повідомили про підозру в шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 368 ККУ). Слідчі перевіряють інші факти незаконних дій підозрюваного.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ГУНП у Львівській області Ярослав Король. За даними на сайті НАЗК, він звільнений з роботи в березні цього року.