Автосалон Zeekr на Подолі зазнав руйнувань

Автосалон офіційного дистриб’ютора електромобілів Zeekr у Києві тимчасово призупинив роботу після пошкоджень, отриманих унаслідок російського обстрілу столиці. Про це повідомила компанія у соціальних мережах.

Зазначається, що дилерський центр, розташований на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова, 4, наразі не приймає клієнтів через наслідки ворожої атаки.

«У зв’язку з наслідками ворожого обстрілу наш автосалон на Подолі тимчасово призупиняє роботу», – повідомили у компанії.

Опубліковані автосалоном фото та відео свідчать про значні пошкодження будівлі. Унаслідок ударної хвилі було зруйновано частину фасаду та пошкоджено шоурум, де експонувалися автомобілі. Також постраждали окремі транспортні засоби, що перебували всередині приміщення.

У компанії наголосили, що додаткову інформацію щодо відновлення роботи дилерського центру та повернення до звичного режиму роботи буде оприлюднено пізніше.

Zeekr є преміальним брендом електромобілів китайської автомобільної групи Geely. В Україні марка представлена через офіційного дистриб’ютора, а автосалон на Подолі є однією з ключових локацій бренду в Києві.

Також кадри наслідків пожежі опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів. За даними Повітряних сил, сили протиповітряної оборони знешкодили 642 повітряні цілі із 729, запущених російськими військами.