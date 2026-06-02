Внаслідок атаки постраждали житлові будинки

У ніч на вівторок, 2 червня, російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, використавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули п’ять людей, ще 63 отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС та міський голова Віталій Кличко.

За останніми даними, до лікарень було госпіталізовано 40 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Там внаслідок влучання було частково зруйновано верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих, водночас під завалами можуть залишатися люди. Крім того, на території одного з навчальних закладів спалахнула пожежа у чотириповерховій будівлі. Також загорілися автомобілі, складські приміщення та інші споруди через падіння уламків безпілотників.

У Солом’янському районі пожежі виникли в кількох житлових будинках – зокрема у квартирах на 16-му та 9-му поверхах багатоповерхівок, а також на території приватної забудови. Рятувальники деблокували чоловіка з пошкодженої будівлі.

У Дарницькому районі через падіння уламків, попередньо дрона, спалахнула пожежа на території автозаправної станції.

У Шевченківському районі пошкоджено фасад і покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа в нежитловій триповерховій будівлі та загоряння на рівні четвертого-п’ятого поверхів 24-поверхового житлового комплексу.

У Голосіївському районі внаслідок атаки було зруйновано другий і третій поверхи одного з медичних закладів. Також зафіксовано займання автомобілів.

У Святошинському районі уламки спричинили пожежу на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку та на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на території двох дитячих садків.

Оновлено о 08:56. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 63 людей. Серед поранених – троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Доповнено о 08:59. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що у ніч проти 2 червня загалом було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, серед яких 73 ракети та 656 безпілотників різних типів. Головною ціллю атаки став Київ. Також під ворожим ударом опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська область та низка інших регіонів країни.

Зокрема, росіяни випустили:

вісім протикорабельних ракет «Циркон»,

33 балістичні ракети «Іскандер-М»,

27 крилатих ракет Х-101,

п’ять крилатих ракет «Калібр»,

656 ударних дронів Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та безпілотників-імітаторів.

За попередніми даними станом на 08:30 ППО ліквідувала 642 повітряні цілі. Серед них – 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет Х-101, три ракети «Калібр» та 602 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, трьох крилатих ракет і 33 ударних дронів на 38 локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали на 15 об’єктах у різних регіонах України.

Оновлено об 11:57. Один з постраждалих помер у лікарні, відповідно кількість загиблих зросла до п’яти.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 1 черня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Під атаку потрапило пологове відділення.