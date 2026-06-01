Український бренд напоїв «Живчик» опинився в центрі скандалу після презентації оновленого дизайну упаковки. На нових етикетках помітили шрифт, який пов'язують із дизайнеркою російського походження. Про оновлення компанія повідомила ще 29 травня. Та вже у понеділок, 1 червня, пресслужба опублікувала перше офіційне повідомлення після реакції на оновлений дизайн етикетки.

Нещодавно «Живчик» повідомив про ребрендинг етикетки своїх напоїв. У зверненні зазначалося: «“Живчик” виріс та змінився разом із тобою! Енергія, натхнення та знайомий смак – тепер в оновленому пакуванні».

Оновлення торкнулися як форми пляшки, так і оформлення етикетки. У компанії зазначали, що дизайн став більш мінімалістичним і стриманим, з меншою кількістю візуальних елементів.

Втім, у соцмережах новий стиль сприйняли неоднозначно. Частина користувачів розкритикувала відхід від звичного дизайну, який для багатьох асоціюється з дитинством і впізнаваним брендом. Окремо увагу звернули на шрифт.

У коментарях зазначалося, що одна зі шрифтових гарнітур схожа на Road Radio, авторкою якої є дизайнерка російського походження, відома під псевдонімом Glen Jan. Також у мережі поширилася інформація, що цей шрифт нібито застосовують на упаковках продукції, призначеної для російських військових, зокрема сухпайків.

Зліва оновлена етикетка «Живчика», справа – шрифт на російському сухпайку

На тлі обговорення креативна агенція Brain Tank, яка працювала над оновленням, відреагувала на зауваження. Там заявили, що не очікували настільки емоційної реакції та значної уваги до редизайну. В агенції також повідомили про запуск грантової ініціативи на редизайн упаковки – з бюджетом 50 тис. грн для тих, хто запропонує нове рішення, яке «сподобається всім».

Крім того, у Brain Tank пообіцяли додатково опрацювати питання вибору шрифтової гарнітури та надати відповідні рішення щодо спірних моментів у дизайні.

Що відповіли у ТМ «Живчик»

У відповідь на критику в компанії наголосили, що будь-які асоціації з країною-агресором є для неї неприйнятними. У «Живчику» пояснили, що шрифт був запропонований креативним партнером і придбаний офіційно через міжнародну платформу. За словами представників бренду, під час погодження дизайну інформація про можливі додаткові контексти використання цього шрифту їм не була відома.

Водночас у компанії визнали свою відповідальність за результат та повідомили про рішення змінити шрифт на упаковці й у рекламних матеріалах. Помилку також визнала креативна агенція Brain Tank, яка займалася розробкою нового дизайну для бренду.

