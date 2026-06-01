На місці проводили роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки

Вранці у понеділок, 1 черня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Під атаку потрапило пологове відділення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки зазнали пошкоджень пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі пошкоджено фасад будівлі, двері, а також вибито понад 30 вікон.

На момент обстрілу у пологовому відділенні перебували шість породіль разом із новонародженими дітьми. Крім того, одна жінка саме перебувала у пологах. Попри пошкодження будівлі, обійшлося без постраждалих. Пацієнтки та медичний персонал не зазнали травм.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та оцінки завданих руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 1 червня, російські окупанти вдарили по Одесі та Харкову, застосувавши ударні дрони. В Одесі пошкоджені багатоквартирні будинки у різних районах міста, адміністративна будівля та інфраструктура. Один з безпілотників влетів у девʼятиповерховий житловий будинок.