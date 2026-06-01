За хабарництво Ігорю Мусіловському загрожує до 10 років тюрми

Підозрюваний у хабарництві головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський вийшов з-під арешту, сплативши 2 млн грн застави. Про це у понеділок, 1 червня, повідомила «Суспільному» адвокатка обвинуваченого Ірина Мнишенко.

«Застава сплачена. Він звільнений із СІЗО, де перебував згідно з ухвалою суду. Ми не визнаємо повідомленої підозри й упевнені, що доведемо його невинуватість», – сказала захисниця посадовця.

Нагадаємо, Ігоря Мусіловського разом з керівником управління ДАБК Олегом Семківим та начальником архітектурно-планувального бюро Івано-Франківської міськради Григорієм Качаном арештували 28 травня за підозрою у хабарництві на дозвільній документації для забудовників.

Учасники схеми брали гроші за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Окрім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями хабарів на 26 тис. доларів.

Суд призначив Ігорю Мусіловському 2 млн грн застави (прокуратура просила 10 млн грн – ред), Григорію Качану – 5 млн грн, а Олегу Семківу – 5,2 млн грн. Останні двоє наразі перебувають під вартою. За хабарництво чиновникам загрожує до 10 років ув’язнення.