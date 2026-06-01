Американський серіал «Ейфорія», який став одним із найпопулярніших проєктів HBO останніх років, офіційно завершився після трьох сезонів. Про це повідомив творець, сценарист і режисер шоу Сем Левінсон під час виступу в подкасті Popcast від The New York Times. Інформацію про завершення серіалу також підтвердили в HBO виданню Variety.

Фінальний епізод третього сезону під назвою «Віримо в Бога» (In God We Trust) став останньою серією проєкту. Таким чином історія, яка тривала сім років і налічує 26 епізодів, завершилася.

Раніше виконавиця головної ролі Зендея заявляла, що вважає третій сезон завершальним. Водночас між другим і третім сезонами минуло чотири роки, а багато акторів «Ейфорії» за цей час стали зірками світового масштабу та були залучені у великі кінопроєкти.

В інтерв’ю The New York Times перед прем’єрою третього сезону Левінсон зазначав, що пише «кожен сезон так, ніби він останній». На запитання про можливий четвертий сезон він відповів, що наразі не планує продовження історії.

«Ейфорія» дебютувала у 2019 році та швидко стала одним із найуспішніших серіалів HBO. Шоу розповідає про групу підлітків, які стикаються з проблемами залежності, сексуальності, психічного здоров’я, дружби та дорослішання.

Сюжет серіалу створений на основі однойменного ізраїльського шоу, яке розповідає про групу старшокласників, які стикаються з наркотиками, сексуальністю, травмами, впливом соціальних мереж, а також переживають кохання, дружбу та складний процес дорослішання. У центрі американської версії – героїня у виконанні Зендеї, 17-річна дівчина із залежністю від наркотиків. Вона не лише є головною персонажкою, а й виступає оповідачкою історії.

Окрім Зендеї, у серіалі зіграли Гантер Шафер, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні, Ерік Дейн, Алекса Демі, Мод Апатоу та інші.