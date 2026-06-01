Щодня на програму витрачали близько 20 млн грн

З понеділка, 1 червня, в Україні більше не діє програма кешбеку на пальне, яку запровадив уряд у відповідь на різке зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході. З березня програмою скористалися майже 2,3 млн українців, повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів 31 травня.

Кешбек на пальне працював з 20 березня та автоматично нараховувався під час безготівкової оплати пального на АЗС-учасниках програми. За дизельне пальне можна було отримати 15% кешбеку, 10% – за бензин та 5% за купівлю газу.

До 1 травня в межах програми водії могли отримати до 1000 грн на місяць та використати їх на оплату комунальних послуг, донати, придбання ліків, книг і товарів українського виробництва. Після того, як програму продовжили до 31 травня, водіям зменшили максимальний розмір компенсації до 500 грн.

«Програма була орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів програми – власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна», – повідомили у пресслужбі Кабміну.

У пресслужбі уряду підсумували, що за майже два місяці роботи понад 2,3 млн українців отримали кешбек на пальне. У програмі взяли участь понад 220 операторів АЗС.

«Кешбек на пальне від початку розглядався як тимчасовий інструмент підтримки та завершується відповідно до затверджених строків», – повідомили у пресслужбі Кабміну.

Економічна правда з посиланням на обізнаного з рішенням уряду співрозмовника повідомила, що на реалізацію паливного кешбеку з Резервного фонду бюджету планували виділити додаткові 4 млрд грн. Раніше міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що щодня на цю програму витрачали близько 20 млн грн.