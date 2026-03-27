Програму кешбеку на пальне запустили в Україні 20 березня

Програма державного кешбеку на пальне коштує бюджету близько 20 млн грн на день. Про це у п'ятницю, 27 березня, повідомив міністр економіки Олексій Соболев у Верховній Раді.

Міністр пояснив, що на тлі війни на Близькому Сході та подорожчання пального уряд шукав способи пом’якшити можливий «ціновий шок» для населення. За його словами, варіанти зі зміною акцизів, які застосовували окремі європейські країни, зокрема Італія, Іспанія та Австрія, могли б негативно вплинути на фінансування оборони та, відповідно, на забезпечення ЗСУ. Крім того, така модель, як зазначив міністр, більше вигідна власникам більшої кількості автомобілів.

Він також наголосив, що запровадження обмежень цін на пальне могло б призвести до дефіциту та викривлення ринку, як це вже відбувалося у 2022 році. З огляду на це уряд обрав механізм компенсацій у вигляді кешбеку.

Програма фінансується в межах чинного бюджету Міністерства довкілля та сільського господарства. Міністр повідомив, що щомісячні витрати на неї становлять близько 600 млн грн.

«Зараз програма, як я казав, коштує 20 млн грн на день. Можна перемножити на 30 днів і це буде приблизно витрати у 600 млн. Це поточні витрати. Додаткових грошей ми на неї не просимо. Ми оптимізуємо програми і оптимізуємо кешбек на інші категорії товарів, аби надати підтримку людям зараз», – додав Соболев.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня запустили програму паливного кешбеку, яка дозволяє водіям частково компенсувати витрати на пальне. Отримані кошти не можна зняти готівкою, їх дозволено використовувати лише для безготівкових оплат у визначених категоріях. Програма діятиме до 1 травня.