Агрогрупа «Технологія» інвестує у біогазовий завод на Рівненщині

У Дубенському районі на Рівнещині планують побудувати біогазовий завод для виробництва електроенергії та біометану. Проєкт належить українській агропромисловій групі «Технологія». Отриманий на виробництві біометан мають намір подавати до газотранспортної системи України, а електрику – споживати для власних потреб або ж продавати на енергетичному ринку.

Біоенергетичний комплекс мають намір звести за межами села Редьків Крупецької територіальної громади, вказане у профілі проєкту на порталі «ЕкоСистема». Ініціатор будівництва – ТзОВ «Енергетична компанія «Технологія» має в оренді 8,97 га на цій території для зведення заводу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Передбачається, що гній великої рогатої худоби, курячий послід та силос кукурудзи на виробництві перероблятимуть на біогаз, а з нього згодом отримуватимуть біометан, теплову та електричну енергію.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Основною метою діяльності є виробництво біогазу з подальшим збагаченням його частини до біометану та реалізацією на ринку шляхом підключення та подачі до Єдиної газотранспортної системи України, а також виробництво електричної енергії для власних потреб з додатковою можливістю її реалізації на ринку електричної енергії», – йдеться в описі проєкту. Залишки переробки сировини використовуватимуть як високоякісне органічне добриво.

На новому виробництві планують отримувати:

Біогаз – до 15 млн м³ на рік;

Біометан – до 6 млн м³ на рік;

Електроенергія– до 25 тис. МВт*год на рік.

Новий завод працюватиме цілий рік без перерви, його обслуговуватимуть до 35 працівників.

Як писав ZAXID,NET, група компаній «Технологія» об’єднує кілька великих промислових, аграрних і торгових підприємств. Вона починала працювати в Сумській області, поступово розширивши діяльність й на інші області України.

Група займається виробництвом пакувальних матеріалів («Гуала Кложерс Україна» та «Гуалапак Україна», АТ «Технологія»), рослинництвом («Вітчизна», «Агрофірма «Велес А», «Ханзе Агрі Україна», «Агрофірма «Тур’янська»), зокрема вирощує зернові та олійні культури як для внутрішнього споживання, так і на експорт, зернотрейдингом, тваринництвом та продажем добрив.

Група обробляє землю у Львівській, а також Тернопільській та Сумській областях (в останній має 30 тис. га), пише «Елеваторист».

Згідно з даними YouControl, її бенефіціарним власником є сум’янин Володимир Заєць – голова наглядової ради та акціонер групи «Технологія». Частки у компанії також мають його діти – Сергій Заєць і Яна Буянова (обоє по 20%).

Навесні 2026 року група оголосила про намір побудувати у Львівській області комплекс з переробки зерна. Новий об’єкт зведуть на закинутій промисловій території у селі Смільне (західне передмістя Бродів).