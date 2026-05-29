Поляки хочуть купити частину в «Укрнафті»

Польська група Orlen зацікавлена у розширенні своєї присутності в Україні та розглядає можливість придбання частки у державній компанії «Укрнафта». Це найбільша нафтовидобувна компанія України, що видобуває значну частину як нафти, так й газу в країні. Також «Укрнафта» володіє найбільшою мережею АЗС в країні.

Про те, що Orlen має намір придбати частку в «Укрнафті», заявив генеральний директор групи Іренеуш Фафар, повідомив сайт bankier.pl.

«Ми розпочали обговорення щодо можливості нашої участі в «Укрнафті». Ми є одним із партнерів у цьому процесі. Чи відбудеться ця участь і якою вона буде – це питання переговорів з українською стороною», – наголосив він.

За словами Фафара, український ринок має надзвичайно важливе значення для групи, насамперед для нафтопереробного заводу в Мажейкяї (Литва), який реалізує там майже 18% своєї продукції.

«Ми віримо, що війна закінчиться і Україна здобуде перемогу. Ми хотіли б брати активнішу участь у цьому ринку, ніж є нині. Ми є одним із основних партнерів з постачання палива в Україну і хотіли б зміцнити ці позиції», — наголосив Фафара.

Він додав, що Orlen щороку продає в Україні близько 1,5 млн тонн нафтопродуктів.

Акціонерне товариство «Укрнафта» – найбільша нафтогазовидобувна компанія України, видобуває понад 86 % нафти, 28 % газового конденсату та 16 % газу від загального видобутку вуглеводнів в Україні. Вона розробляє родовища вуглеводнів на території двох нафтогазоносних регіонів України, що охоплюють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Сумську, Чернігівську, Полтавську та Харківську області.

Окрім того, товариство володіє однойменною мережею автозаправних комплексів. Мережа «Укрнафти» налічує понад 700 АЗС і є найбільшою в країні.

«Укрнафта» – це державна компанія, контрольний пакет якої (50% + 1 акція) належить НАК «Нафтогаз України». До 2022 року 42% акцій належали структурам українського олігарха Ігоря Коломойського. Іще 8% акцій належали компаніям Littop Enterprises Limited, Dridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited з Кіпру. Після націоналізації ці 42%+8% акцій були передані в управління Міністерства оборони України.

Польський нафтовий концерн Orlen – концерн, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як гуртом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Це найбільша компанія Польщі, 27,52% акцій належить державі. Підприємству належать У складі концерну — три НПЗ на території Польщі, три на території Чехії та завод Mažeikių у Литві.

Загальна потужність переробки нафти в трьох країнах становить до 28 млн тонн на рік.

На початку березня 2024 року Іренеуш Фонфара був обраний членом наглядової ради «Укрнафти».