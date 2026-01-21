Чверть «Енергоатому» можуть виставити на продаж

Україна готова розпочати приватизацію великих державних компаній, зокрема виставити на продаж 25% акцій НАЕК «Енергоатом». Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, для реалізації таких угод потрібне залучення фінансових установ і підтримка європейських партнерів. Водночас великі європейські компанії, що працюють у сфері ядерної енергетики, наразі стикаються з власними проблемами, що ускладнює покупку частки українського активу під час або після війни.

Міністр наголосив на важливості внутрішнього фінансування, боротьби з корупцією та розширення легальної економіки, щоб збирати більше податків.

«Ми збільшуємо легальну економіку, збираємо більше податків. Зараз Україна розподіляє близько 50% свого ВВП. Тож ми заробляємо і робимо свою справу», – додав Соболєв.

Водночас стратегічні об’єкти, які критично важливі для продовольчої безпеки, зокрема ключові портові елеватори, приватизації не підлягають. Решту об’єктів приватний сектор може зробити ефективнішими. Минулого року міністерство прогнозувало рекордні надходження від приватизації – понад 10 млрд грн у 2025 році.

Як писав ZAXID.NET, у сфері «Енергоатому» були викриті корупційні схеми. НАБУ та САП виявили злочинну організацію, яка отримувала «відкати» від контрагентів компанії в розмірі 10–15% вартості контрактів. Загалом через цю схему відмивання грошей пройшло близько 100 млн доларів. У справі фігурували міністр енергетики Герман Галущенко та бізнес-партнер президента Тімур Міндіч, а підозри отримали ще шість членів організації.