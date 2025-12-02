Правоохоронці готують документи для обрання запобіжного заходу затриманому

Співробітники Київської міської прокуратури спільно зі Службою безпеки затримали колишнього виконувача обов’язків першого віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом», який раніше був першим заступником міністра енергетики. Про це 2 грудня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але раніше посаду виконувача обов’язків першого віцепрезидента ДП «НАЕК "Енергоатом» і першого заступника міністра енергетики обіймав Юрій Шейко.

За словами Кравченка, прокурори готують затриманому підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

«Ідеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни», – пояснив генпрокурор.

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав договір страхування з ПАТ «Просто-Страхування» на суму понад 105 млн грн. А ще через 12 днів він уклав додаткову угоду, збільшивши вартість контракту до майже 131 млн грн без економічних підстав, посилаючись на нібито вимогу німецького перестраховика «ЯСП».

Експертиза підтвердила штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн – саме така сума була виведена зі стратегічного підприємства.

Російський слід в корупційній угоді

Під час перевірки структури власності ПАТ «Просто-Страхування» правоохоронці виявили ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. Основним власником компанії є кіпрська LAVIDIA LIMITED, якій належить майже 100% статутного капіталу. Інші міноритарні учасники – ПАТ «Життя та Пенсія» та громадянин України. Далі ланцюг компаній з Кіпру приводить до структури, пов’язаної з LAVIDIA LIMITED.

Слідство встановило, що контроль за частиною операцій здійснював громадянин Вірменії, а також було залучене дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «РЕСО-Інтер»). Усі ці зв’язки ведуть до російського холдингу «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

Крім того, у структурі власності ПАТ «Життя та Пенсія» також фігурує громадянин Росії – президент російської «Холдингової компанії “РЕСО».



«Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні», – додав Кравченко.