На посаду голови Держмитслужби претендують 38 кандидатів

П’ятеро правників зі Львова пройшли відбір та отримали від комісії допуск до участі в конкурсі на посаду голови Державної митної служби. Загалом у переліку кандидатів, які прагнуть очолити митницю, є 38 людей, здебільшого це вихідці з правоохоронних органів.

Зі Львова у переліку – Орест Мандзій, Олександр Бойко, Юрій Занік, Іван Яромій та Володимир Кузюра.

Орест Мандзій – це чинний голова одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро. Протягом 2001-2017 рр. працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.

Олександр Бойко нині обіймає посаду голови відділу правової роботи юридичного управління Львівської митниці. Упродовж 1999-2020 рр. працював у Львові у державній виконавчій службі. Згодом перейшов до обласного управління міністерства юстиції, а звідти – на посаду завідувача митного оформлення на посту «Ягодин» Волинського митниці. Перед поверненням до Львова Олександр Бойко працював на Одеській митниці.

Юрій Занік працює заступник начальника управління антикорупційного управління Державної митної служби. Його перше місце роботи – викладання у Львівському університеті внутрішніх справ (2004-2008 рр.), згодом працював у МВС України в управлінні міжнародних зв’язків. У 2010-2012 рр. працював в обласному управлінні на Львівщині на керівних посадах у відділах протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності. Потім працював в поліції на Закарпатті, зокрема у відділі протидії злочинним етнічним угрупованням. Звідки перейшов до Національної поліції у Києві, де займався антикорупційною діяльністю. На митниці – від 2021 року.

Іван Яромій – керівник Державної екологічної інспекції столичного округу. У 2008-2010 рр. працював в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, яка тоді була окремим інститутом Львівської політехніки. Опісля – пішов на роботу в СБУ та працював на різних посадах до 2021 року. Потім став начальником відділу управління Держбюро розслідувань у Львівській області, звідки перейшов в екоінспекцію.

Володимир Кузюра – чинний головний державний інспектор управління забезпечення митного контролю та оформлення Львівської митниці. Протягом 2010-2019 рр. працював у Службі безпеки України, потім був ФОПом у Львові – торгував «телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах». У 2021 році став завідувачем сектору внутрішньої безпеки Чернігівської митниці, потім повернувся до Львова.

Також відбір пройшли чинний в.о. голови Львівської митниці Іван Керезвас та її керівник у 2021-2022 рр. Ілля Ніжніков, проте вони мають офіційну реєстрацію у інших містах.

Ще одного львівського кандидата, викладача УКУ Артура Станішовського комісія відсіяла, повідомив «Інтерфакс Україна».

Нагадаємо, раніше комісія завершила розгляд поданих документів у межах конкурсу на посаду голови ДМС. До наступного етапу (локальних тестувань на здібності) допустили 38 осіб. Орієнтовно тестування буде проходити всередині січня 2026 року.

Закон про перезавантаження митниці Верховна Рада ухвалила ще у вересні 2024 року. Насамперед він передбачав прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за участі міжнародних організацій та переатестацію працівників митниці протягом 18 місяців з дня призначення нового очільника.

Водночас Кабмін заявив про початок процесу відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби лише у серпні 2025 року.

За даними дослідження економічних аналітичних центрів, збитки для бюджету від злочинної діяльності під протекцією митників – контрабанди і «сірого» імпорту – торік становили 120-185 млрд грн. Рік у рік вони лише зростають.