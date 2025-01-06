Сергій Звягінцев не задекларував будинок у Києві вартістю понад 100 тис. доларів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили виконувачу обов’язків керівника Державної митної служби Сергію Звягінцеву підозру у недостовірному декларуванні. Про це у понеділок, 6 січня, повідомили САП та НАБУ. Зазначимо, що ім’я підозрюваного не розголошують, однак з відкритих джерел відомо, що цю посаду наразі обіймає Сергій Звягінцев.

За даними слідства, у декларації про доходи за 2021-2023 роки посадовець Державної митної служби не задекларував житловий будинок під Києвом площею 236,8 м² земельну ділянку, на якій він розташований. Нерухомість, вартість якої становить понад 100 тис. доларів, Сергій Звягінцев записав на близького родича дружини, проте фактично її власниками є посадовець та його родина.

САП та НАБУ оголосили Сергію Звягінцеву підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі строком до двох років.

Додамо, що Сергій Звягінцев обіймає посаду виконувача обов’язків голови Державної митної служби з лютого 2023 року. На сайті ДМС вказано, що Звягінцев має три вищих освіти у сферах економіки, права та міжнародного менеджменту. З 2001 по 2015 роки працював у міністерстві економіки. З січня 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З липня 2020 року обіймав посаду голови цього відомства.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Кабінет міністрів звільнив усе керівництво Держмитслужби. Зокрема, виконувача обов’язків голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, а також першого заступника Олександра Щуцького.