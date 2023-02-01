Вячеслав Демченко втратив посаду голови Державної митної служби

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 1 лютого, звільнив усе керівництво Держмитслужби. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, уряд звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, а також першого заступника Олександра Щуцького. Гончаренко також повідомляв про звільнення заступника голови Руслана Черкасського, однак виявилося, що його не звільнили, а відсторонили.

Колишній прикордонник Вячеслав Демченко виконував обов’язки голови Державної митної служби з 5 листопада 2021 року.

За кілька годин до цього звільнення керівництва митниці анонсував голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Пізніше представник уряду в парламенті Тарас Мельничук підтвердив звільнення Демченка і Щуцького й уточнив, що Руслана Черкасського не звільнили, а відсторонили.

За інформацією Мельничука, тимчасово виконувати обов’язки голови митниці буде заступник голови митної служби Сергій Звягінцев. Він народився в 1978 році в Харкові. Має три вищі освіти у сферах економіки, права, зокрема здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

Із 2001 до 2015 року працював в Мінекономіки України. Із 2001 до 2003 року – провідним спеціалістом, від 2003 року – на керівних посадах: начальником відділу організаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної політики, начальником відділу з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі, директором департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі тощо. Має досвід роботи у сфері підприємницької діяльності.

З квітня 2017 року по січень 2020-го обіймав посаду директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З січня 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року виконував обов’язки голови цього відомства, а з липня 2020 року очолював його. Загальний стаж роботи Звягінцева понад 17 років.