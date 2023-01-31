Вилучені на митниці автомобілі швидкої допомоги передали Збройним силам України

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному ввезені до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 млн грн, повідомила у вівторок, 31 січня, прес-служба СБУ.

«За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці пояснили, що восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі «митний склад». Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж 1 року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.

«Втім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт "швидких" для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині. За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою», – повідомила СБУ.

На підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення правоохоронці повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У повідомленні також зазначається, що за ініціативи СБУ та ДБР понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.