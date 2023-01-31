Дмитра Суса засудили до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у галузі економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу 9 років позбавлення волі. Відповідний вирок виніс суддя на засіданні 31 січня.

Крім цього, упродовж трьох років Дмитру Сусу заборонили обіймати посади в прокуратурі, судах і адвокатурі з конфіскацією всього належного йому майна. Також його позбавили чину старший радник юстиції. Цей вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС упродовж 30 днів.

Як інформував ZAXID.NET, до листопада 2016 року Дмитро Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у галузі економіки. У ЗМІ цей підрозділ ГПУ називали «департаментом Кононенка – Грановського» через його підконтрольність цим нардепам від «Блоку Петра Порошенка». Потім він перейшов працювати на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ ГПУ.

У квітні 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко звільнив його з посади «за систематичне порушення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», правил прокурорської етики та за дії, що ганьблять звання прокурора». Причиною стало те, що Сус у своїй декларації «забув» вказати записаний на бабусю позашляховик Audi Q7.

Пізніше Національне антикорупційне бюро України звинуватило Суса в систематичному привласненні чужого майна та зловживанні службовим становищем, продажі майна, вилученого у фігурантів кримінальних проваджень.