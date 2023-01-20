Дениса Антонюка звільнили з посади ще у вересні 2015 року

Вищий антикорупційний суд засудив до 3,5 року в’язниці колишнього голову Державної авіаційної служби України, повідомила в п’ятницю, 20 січня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. В повідомленні не вказано імені чиновника, але з оприлюдненої інформації випливає, що йдеться про Дениса Антонюка.

«За вироком суду екс-посадовцю призначено покарання у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

ВАКС визнав Антонюка винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання нею переваг для здійснення польотів за маршрутом Київ – Тегеран – Київ та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії».

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

НАБУ передало в суд справу Антонюка в 2016 році. В матеріалах справи йшлося про те, що він, використовуючи своє службове становище, не погодив з ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» вильоти належним чином сертифікованих повітряних суден, які були заплановані на 17 листопада 2014 року і 5 лютого 2015 року, чим фактично скасував заплановані рейси за маршрутом Київ – Тегеран – Київ.

В липні 2015 року Андонюка відсторонили від посади, а у вересні того ж року уряд його звільнив. В розпорядженні уряду йшлося, що Антонюка звільнили за порушення присяги держслужбовця.