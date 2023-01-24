Василь Лозинський (посередині) разом із адвокатами під час судового засідання

Вищий антикорупційний суд на засіданні у вівторок, 24 січня, обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Йому призначили цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував щодо колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23 березня 2023 року», – йдеться у повідомленні ВАКС. На підозрюваного покладено відповідні процесуальні обов’язки.

НАБУ та САП подали до суду клопотання про обрання Василю Лозинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 50 млн грн.

Як розповів прокурор під час судового засідання, передача хабара для Василя Лозинського відбулася з дотриманням конспірації у Львові на парковці біля ТЦ «Ашан» на просп Чорновола. Гроші для заступника міністра отримала його довірена особа Роман Кітнер в автомобілі Mercedes-Benz ML-Class. Одразу після отримання сумки з грішми Роман Кітнер від'їхав з парковки та зателефонував Лозинському, який перебував у Києві, та доповів: «Зустрівся з друзями, випив кави, все добре».

Натомість Василь Лозинський та його адвокати відкидають усі звинувачення. Вони заявили в суді, що немає доказів вимагання та отримання ним хабара, а відповідно підстав для обрання йому запобіжного заходу. Окрім того, просили суд зважити на те, що в нього троє неповнолітніх дітей, найменшій з яких чотири місяці. Сам Лозинський запевнив, що нікуди тікати та переховуватися не збирається.

Цього ж дня ВАКС обрав запобіжний захід підприємцю Сергію Кривому, який, за версією слідства, є організатором надання хабара екс-заступнику міністра, – у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Ще двом фігурантам справи обрано тримання під вартою з можливістю сплати 26 млн грн та 800 тис. грн застави відповідно. Усього в цій справі затримано п’ятьох осіб – заступника міністра та його довірену особу, підприємця та двох його спільників.

Раніше НАБУ і САП повідомили про викриття злочинного угруповання, до складу якого входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Лозинський. Заступника міністра звинуватили в отриманні 400 тис. дол. США хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки, зокрема, пересувних котелень, за завищеними цінами. Під час обшуків в офісах причетних до оборудки підприємців вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. доларів.

36-річному Василю Лозинському оголосили підозру за хабарництво (ч. 4 ст. 368 ККУ). У зв'язку з цією справою 22 січня Кабмін звільнив його з посади заступника міністра.