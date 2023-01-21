НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Про це 21 січня повідомляє УП, посилаючись на співрозмовників серед правоохоронців та у Кабміні.

Справа стосується розкрадання бюджетних коштів. Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року. За даними УП, йдеться про уродженця Львівщини Василя Лозинського. Журналіст Михайло Ткач уточнив, що йдеться про отримання Лозинським хабара в 400 тис. доларів.

36-річний Василь Лозинський працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, після цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році він став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а через півроку його призначили першим заступником міністра розвитку громад.

На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова. Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.