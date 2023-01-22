НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського

Кабінет міністрів звільнив затриманого за хабар Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що 21 січня співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів.

«Я дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги», – зазначив Кубраков.

До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. доларів США.

НАБУ і САП наступного дня повідомили, що припинили діяльність організованого злочинного угруповання, до складу якого входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. доларів США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

36-річний Василь Лозинський працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, після цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році він став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а через півроку його призначили першим заступником міністра розвитку громад.