Кілеру загрожує довічне позбавлення волі

На Вінниччині СБУ спільно з Нацполіцією затримали кілера російських спецслужб, який застрелив офіцера Збройних сил України на Харківщині. Нападник на замовлення росіян тричі вистрелив військовому в спину, повідомили у пресслужбі СБУ 26 листопада.

За даними слідства, кілером виявився 23-річний безробітний з міста Могилів-Подільський на Вінниччині. Його завербували російські спецслужби, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах.

Росіяни пообіцяли чоловіку 15 тис. доларів нагороди за вбивство українського військового. Для виконання завдання той спеціально прибув до Харкова, орендував квартиру в районі, де жив військовослужбовець та провів розвідку.

22 листопада російський кілер здійснив три постріли з пістолета Макарова у спину майору ЗСУ, який перебував у Харкові у відрядженні. За попередніми даними, військовослужбовця заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

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За даними СБУ, під час вбивства нападник підтримував відеозвʼязок з російським куратором.

«Відразу після вбивства кілер позбувся вогнепальної зброї, змінив одяг і покинув місто. Протягом трьох діб харківські правоохоронці встановили особу кілера і затримали його на території Вінницької області», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що кілер не отримав обіцяних грошей. Його затримали та повідомили про підозру за пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.