Україна повернула тіла 250 загиблих у межах репатріаційних заходів
За даними росіян, тіла належать українським військовослужбовцям
У четвер, 26 листопада, в межах репатріаційних заходів до України повернули тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні заходи, щоб встановити особи репатрійованих загиблих.
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Повернення тіл організували завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку репатріаційних заходів. Окремо відзначили роботу особового складу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Його представники перевозять репатрійовані тіла до спеціалізованих державних установ, організовують їх передачу правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи, а також координують відповідні процеси.
Нагадаємо, 22 жовтня Україна також повернула тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів.