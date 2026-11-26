Повернення тіл організували завдяки спільній роботі представників різних структур

У четвер, 26 листопада, в межах репатріаційних заходів до України повернули тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні заходи, щоб встановити особи репатрійованих загиблих.

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Повернення тіл організували завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

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У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку репатріаційних заходів. Окремо відзначили роботу особового складу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Його представники перевозять репатрійовані тіла до спеціалізованих державних установ, організовують їх передачу правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи, а також координують відповідні процеси.

Нагадаємо, 22 жовтня Україна також повернула тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів.