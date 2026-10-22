В Україну повернули тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів

В Україну повернули тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні заходи, щоб встановити особи загиблих.

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Репатріацію вдалося організувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони. У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку під час репатріаційних заходів.

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Окремо відзначили роботу особового складу Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Його представники перевозять репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовують передання тіл правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи, а також координують відповідні процеси.

Нагадаємо, 17 вересня в Україну в межах репатріаційних заходів також повернули 252 тіла загиблих військових.