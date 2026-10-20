Мати похованого на Дніпропетровщині Олександра Оленченка

Мати похованого в селі Домоткань на Дніпропетровщині громадянина Росії під виглядом пожежника заявила, що чоловік ніколи не брав участі у війні проти України. Жінка стверджує, що Олександр Оленченко загинув у ДТП у Московській області. Про це вона заявила в коментарі «Суспільному».

За словами Марії, матері Олександра Оленченка, чоловік народився та виріс у селі Домоткань Дніпропетровської області. Після здобуття вищої освіти він поїхав на заробітки до Росії, де отримав громадянство та одружився з українкою. У 2017–2018 роках Оленченко проходив строкову службу у Збройних силах Росії, а у 2022 році нібито влаштувався до російської служби з надзвичайних ситуацій й працював пожежником.

Могила Олександра Оленченка у селі на Дніпропетровщині. Фото - «Суспільного»

На запитання журналістів щодо опублікованого фото Олександра Оленченка у військовій формі ЗС Росії, датованого 2025 роком, жінка заперечила причетність сина до окупаційної армії.

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«Ну от, написано – 2025 рік. Ну і що, що написано? Не пішов би він воювати ніколи – і тому він пішов в МНС, щоб його нікуди не забрали», – заявила Марія.

Марія також показала довідку про смерть Олександра, видану в Росії. У документі зазначено, що Оленченко загинув 13 червня в ДТП у Московській області. У Росії Оленченка кремували, а потім його прах поховали в селі на Дніпропетровщині. Мати Оленченка стверджує, що прах сина перевезли в Україну саме на підставі довідки.

«Якби в нас не було офіційних документів, ми б його не привезли сюди. Він тут народився, це наша дитина. Як ми його не заберемо», – заявила жінка.

Довідка про смерть Олександра Оленченка внаслідок ДТП

Дозвіл на поховання Олександра Оленченка видав Зарічанський старостинський округ, до якого входить село Домоткань. Виконувачка обов’язків старости Олена Рєпка зазначила, що дозвіл видали за зверненням батьків у серпні 2026 року на підставі довідки про смерть Оленченка в ДТП.

«Є заключення, що він загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Вказано, що було зіткнення автомобілів, що він отримав там значні переломи», – розповіла Олена Рєпка.

Водночас журналіст і військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан із позивним «Штірліц», який першим повідомив, що на Дніпропетровщині під виглядом рятувальника поховали російського військового, заперечив твердження матері Оленченка. Штефан опублікував відео зі сторінки Олександра Оленченка в російській соцмережі «ВКонтакте», на якому той одягнений у форму армії РФ, а двоє чоловіків, які також одягнені у форму ЗС РФ, вітають його з днем народження. Відео датоване 2023 роком.

«На відео – три військовослужбовці ЗС РФ, які вдягнуті у військові однострої, характерні для цієї армії, мають відповідні головні убори та нашивки на рукавах і грудях. Двоє військових вітають із днем народження Оленченка Олександра. Саме відео датоване 16 вересня 2023 року – якраз у день народження громадянина рф Оленченка. Сподіваюся, що доказів про проходження ним військової служби (зовсім не МЧС) в період повномасштабного вторгнення нарешті вистачить. Обставини його загибелі як і інші факти про нього мені не цікаві. Це російський віськовий і це факт», – наголосив Анатолій Штефан.

Нагадаємо, 15 жовтня полковник Анатолій Штефан повідомив, що похований на Дніпропетровщині під виглядом пожежника Олександр Оленченко насправді був військовим російської армії. За його даними, а також за інформацією сайту «Миротворець», Оленченко загинув у Донецьку внаслідок обстрілу штабу російсько-окупаційних військ.

Після розголосу про ймовірне поховання російського військового на Дніпропетровщині громада звернулася до правоохоронців. Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини загибелі Олександра Оленченка, а також перевіряють, чи брав він участь у війні проти України.