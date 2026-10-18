Олександра Оленченка поховали у селі Домоткань

Громада у Дніпропетровські області звернулася до правоохоронців щодо інформації про поховання на її території російського військовослужбовця під виглядом пожежника. Про поховання військового ЗС Росії заявив у соцмережах військовий блогер та аналітик Анатолій «Штірліц» Штефан.

15 жовтня блогер із посиланням на базу даних сайту «Миротворець» повідомив, що у селі Домоткань Верхньодніпровської громади на Дніпропетровщині відбулося поховання Олександра Костянтиновича Оленченка 1991 року народження. Штефан стверджує, що Оленченко проходив військову службу у російських збройних силах.

За даними Штефана, Олександр Оленченко народився у російській Мордовії, а в 2017 році розпочав службу в ЗС Росії. Український військовий також стверджує, що у 2022-2023 роках він працював пожежником у московському МНС, а в період з 2024 по 2026 рік знову проходив військову службу в Росії.

Анатолій Штефан повідомив, що Оленченко загинув 13 червня 2026 року попередньо під час обстрілу одного зі штабів росіян. Військового упізнали за залишками ДНК та кремували, після чого, як стверджує Штефан, його тлінки опинилися на Дніпропетровщині. Військовий заявив, що рештки чоловіка через Білорусь та Польщу привіз його батько.

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«Цю особу ховали (з легендою) як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов'язків. ​Тому, на мою думку, у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, за інформацією звідти, частина місцевих усе таки знала, кого насправді ховають, і промовчала», – написав Анатолій Штефан.

На повідомлення військовослужбовця відреагувала Верхньодніпровська міська рада. Там відповіли, що наведені твердження потребують перевірки та підтвердження.

«З метою з’ясування фактичних обставин події, перевірки достовірності оприлюднених відомостей і правомірності організації поховання Верхньодніпровська міська рада звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Крім того, розпочато службову перевірку в межах своїх повноважень. За її результатами, а також з урахуванням інформації, отриманої від компетентних органів, буде надано належну оцінку встановленим обставинам та вжито відповідних заходів у межах законодавства України», – написали у пресслужбі міськради.

Міський голова Верхньодніпровська Геннадій Лебідь у своїх соцмережах не коментував ситуацію. Водночас у коментарях до допису Анатолія Штефана поховання прокоментувала сестра посадовця та невропатологиня центральної лікарні Верхньодніпровська Олена Лебідь. Вона заявила, що місцеві мешканці поховали російського солдата, бо той буцімто мешкав в їхньому селі. Жінка заявила, що Оленченко працював пожежником не в Україні та звинуватила Штефана у намаганні «очорнити» Верхньодніпровську громаду. Після критики користувачів жінка видалила свої повідомлення.

У пресслужбі поліції Камʼянського району, де розташоване село Домоткань, не коментували повідомлень Штефана та міської ради.