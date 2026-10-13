Анатолія Кашпіровського поховали поруч з батьками та донькою

Радянського «психотерапевта» Анатолія Кашпіровського, який став популярним завдяки так званому лікуванню за допомогою гіпнозу під час «телесеансів здоров’я», таємно поховали у Вінниці. Його могила розташована поруч із похованнями батьків та доньки. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

Анатолій Кашпіровський родом з України. Він народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця на Хмельниччині. Вищу медичну освіту здобув у Вінницькому медичному інституті. До 1988 року працював у психіатричному відділенні Вінницької обласної психоневрологічної лікарні. Згодом отримав російське громадянство та став депутатом від партії Владіміра Жириновського.

Племінник Анатолія Кашпіровського Юрій Мамаєв повідомляв, що той заповів поховати частину його праху у Вінниці, а решту залишити в Москві. Згодом Мамаєв повідомив про перевезення до України труни з тілом Кашпіровського.

За даними журналістів «Суспільного», Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі у Вінниці, приблизно за 20 метрів від могил його батьків Михайла та Ядвіги й доньки Олени.

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Як зауважує «Суспільне», час і місце поховання Анатолія Кашпіровського публічно не розголошували. Журналісти з власних джерел дізналися, що труну з його тілом доправили на вінницьке кладовище у вівторок, 13 жовтня.

Журналісти також поспілкувалися з адвокаткою Юлією Олійник щодо законності поховання громадян Росії на території України. За її словами, українське законодавство не забороняє ховати в Україні громадян Росії. Водночас для перевезення тіла через державний кордон необхідно оформити відповідні документи та дотриматися встановлених вимог. Практичні труднощі можуть виникнути під час транзиту через інші держави.

Додамо, що після початку повномасштабної війни Кашпіровський публічно не засуджував напад на Україну. Крім того, протягом останніх років він вихваляв Владіміра Путіна та побудовану ним систему в Росії.

Детальніше про діяльність Кашпіровського можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський помер у Москві 3 жовтня 2026 року у віці 87 років. Попередньою причиною смерті назвали серцеву недостатність. Також російські ЗМІ повідомляли, що в Кашпіровського нібито виявили злоякісну пухлину, однак офіційно цю версію не підтверджували.