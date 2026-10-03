Телевізійні сеанси так заваного «зцілення» Кашпіровського були популярними у 1990-х роках

Помер радянський та російський «психотерапевт» Анатолій Кашпіровський, який став відомим завдяки масштабним сеансам «лікування» та гіпнозу. Йому було 87 років. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомили російські ЗМІ та телеведучий і пропагандист Андрій Малахов.

«Не стало Анатолія Михайловича Кашпіровського. Царство небесне!», – написав Малахов.

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Попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність, однак офіційної інформації наразі немає. Раніше російські медіа писали про серйозні проблеми зі здоров’ям Кашпіровського. Деякі джерела стверджували, що в нього нібито виявили злоякісну пухлину, однак ця інформація офіційно не підтверджена.

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За повідомленнями російських ЗМІ, спочатку Кашпіровський нібито не звертався до лікарів і намагався займатися самолікуванням. Згодом його госпіталізували та провели екстрену операцію. Стверджувалося, що медики виконали стентування та біопсію, після якої начебто виявили злоякісне новоутворення.

Чим відомий Кашпіровський

Кашпіровський народився 1939 року на Хмельниччині. 1962 року він закінчив Вінницький медичний інститут, після чого близько 25 років працював психотерапевтом у психіатричній лікарні. Популярність Кашпіровський отримав наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним сеансам, під час яких заявляв про можливість впливати на стан людей на відстані за допомогою гіпнозу.

Йому приписували здатність дистанційно впливати на больові відчуття пацієнтів під час операцій. Один із найвідоміших таких випадків стався у березні 1988 року в Києві. Під час операції пацієнтці Любові Грабовській, якій видаляли пухлину молочної залози, замість традиційної анестезії застосували дистанційне навіювання Кашпіровського через телевізійний ефір.

Кашпіровський знав Грабовську раніше та працював із нею в стані трансу. Через протипоказання до анестезії жінка погодилася на експеримент, хоча спочатку наполягала, щоб Кашпіровський перебував безпосередньо в палаті. Зрештою сеанс дистанційного навіювання провели через телевізійний зв'язок. Паралельно з процедурою відбувалася телевізійна трансляція.

У 1989 році на центральному радянському телебаченні вийшов цикл із шести його «сеансів здоров’я». Передачі збирали багатомільйонну аудиторію, а сам Кашпіровський став одним із найвідоміших телевізійних діячів СРСР.

Методи Кашпіровського протягом багатьох років викликали критику з боку представників офіційної медицини. Його підходи називали псевдонауковими, хоча сам він позиціонував себе як психотерапевт.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кашпіровський не виступив із публічним засудженням російської агресії. У 2024 році після тривалого перебування у США він повернувся до РФ та відновив там публічні виступи.

В останні десятиліття Кашпіровський продовжував свою псевдолікарську діяльність, публічно вихваляв Володимира Путіна та систему, яку він побудував у Росії. У своїх заявах він виступав за ведення війни в Україні та висловлював провеликоросійські та неоімперіалістичні погляди.