Токіо запровадило нові санкції проти Москви

Уряд Японії 2 жовтня запровадив новий масштабний пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України. Попереднього разу Токіо вводило санкції проти РФ у вересні 2025 року.

Як повідомили на сайті міністерства закордонних справ Японії 2 жовтня, до нового санкційного списку внесли дев’ятьох росіян, 37 компаній, серед яких чотири – з Туреччини та ОАЕ, а також 35 суден тіньового флоту.

Для підсанкційних осі запровадили обмеження на платежі та операції з капіталом. Перекази коштів, а також угоди, пов’язані з депозитами та грошовими кредитами, відтепер вимагатимуть спеціального дозволу влади Японії.

Серед 33 російських компаній, які потрапили під санкції, – «Туламашзавод», «Мотовиліхінські заводи», «Воєнторг», «Уралдронзавод», ВНДІР «Прогрес» та «Алабуга Девелопмент». За даними японської влади, ці підприємства входять до російського військово-промислового комплексу.

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До санкційного списку фізичних осіб, зокрема, внесли заступника генерального директора «Ростеху» Дмитра Лелікова, засновника Lobaev Arms Владислава Лобаєва, керівника Воскресенського агрегатного заводу Олександра Сичугова та гендиректора ВНДІР «Прогрес» Владислава Костіна.