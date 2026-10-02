Містяни пропонують модернізувати простори в парках

У Тернополі завершили прийом проєктів на «Громадський бюджет 2027». Загало, мешканці подали 28 проєктів. Про це повідомили у Тернопільській міській раді. ZAXID.NET розповідає про найцікавіші ідеї, які пропонують реалізувати жителі міста.

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10 із 28 проєктів пропонують реалізувати на території шкіл міста. Це оновлення освітніх просторів, шкільних подвір’їв, відкритих дитячих майданчиків.

Решта 18 проєктів спрямовані на оновлення спортивних та дитячих просторів у парках і скверах. Серед запропонованих також є великий мурал, спортивний зал, оновлення лавок у парках, встановлення зупинок громадського транспорту, облаштування простору пластової станиці.

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Найцікавіші проєкти:

Облаштування памп-треку в парку Національного відродження

Візуалізація памп-треку

Автори проєкту пропонують облаштувати спеціальний памп-трек для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах в парку Національного Відродження. Вартість реалізації – майже 3 млн грн. В описі проєкту вказано, що місто потребує створення сучасних просторів для активного дозвілля, занять фізичною культурою та неформальної спортивної активності дітей, молоді й дорослих. Памп-трек – це спеціально спроєктована траса з чергуванням підйомів, спусків і профільованих віражів.

Створення екопростору для розвитку пластового руху

Візуалізація простору від «Пласту»

Проєкт передбачає оновлення території навколо дитячо-юнацького пластового центру на вул. Федьковича. Тут планують за 3 млн грн провести реконструкцію території для проведення занять просто неба, практичного вивчення довкілля, організації командної роботи, творчих заходів, ігор та змістовного відпочинку.

Авіакордодром – простір для молодих інженерів

Візуалізація авіакордодрому

Цільова аудиторія цього проєкту – школярі, студенти, вчителі, талановита молодь, досвідчені авіамоделісти, пілоти. За задумом авторів, у Тернополі можуть відновити роботу одного з трьох найбільших авіакордодромів України. Це дозволить розвивати галузь, посилювати обороноздатність, а дітям з міста й області – опановувати аеродинаміку, покращувати інженерні навички, розвивати STEM-освіту. На проєкт планують спрямувати майже 30 млн грн.

Розгортання унікальної системи моніторингу рівня шуму та якості повітря

Пристрої для вимірювання шуму та якості повітря

Проєкт передбачає розгортання автономної мережі мультисенсорних станцій AV1/2 для цілодобового вимірювання ключових параметрів довкілля: дрібнодисперсного пилу, шкідливих газів, метеопараметрів та рівня шумового забруднення. Дані з датчиків передаватимуться в режимі реального часу. На це автори проєкту пропонують спрямувати 2 млн грн.

Як відбуватиметься голосування?

З 1 жовтня і протягом двох тижнів усі ці проєкти мають зібрати щонайменше 30 попередніх голосів. Після цього наступним етапом стане розгляд поданих проєктів номінаційним комітетом. Якщо проєкт не суперечить правилам, він отримає позитивну оцінку комітету та його допустять до голосування, яке триватиме з 09:00 27 жовтня до 09:00 11 листопада 2026 року.

Голосувати зможуть мешканці віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Проголосувати можна через:

мобільний застосунок «е-Тернопіль»;

портал мешканця «е-Тернопіль»;

центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Острозького, 6).

Жителі громади можуть віддати один голос за один проєкт. Голосувати потрібно особисто – передавати своє право голосу іншій людині заборонено.

Переможцями стануть проєкти, які отримають найбільшу кількість голосів. До реалізації рекомендуватимуть проєкти з найбільшою кількістю голосів, відповідно до рейтингу та в межах загального обсягу грошей. Проєкти-переможці «Громадського бюджету» будуть реалізовані у 2027 році. На це передбачено 30 млн грн із бюджету громади.