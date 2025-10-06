На платформі «Громадський бюджет» жителі Тернопільської громади зареєстрували 24 проєкти, за які вже найближчим часом розпочнеться голосування. Загалом, проєкти подавали в кількох номінаціях, серед яких спорт, освіта, здоров’я, благоустрій. Прийом заявок завершився 30 вересня, повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

«Наступним етапом буде розгляд поданих проєктів номінаційним комітетом. Якщо проєкт не суперечить правилам, він отримає позитивну оцінку комітету, його допустять до голосування, яке триватиме з 27 жовтня по 10 листопада», – зазначили в пресслужбі Тернопільської міськради.

Загальна вартість поданих проєктів становить від майже 300 тис. грн до 3 млн грн. ZAXID.NET зібрав найцікавіші з них.

Мініспортмайданчик «Ф-6» для панна футболу, юки та стрітболу

Мініспортмайданчик являє собою кругле поле, обгороджене високою сіткою. За задумом організаторів, цей майданчик має бути розташований на вул. Протасевича, 22. Вартість цього проєкту становить 299 тис. грн.

Додамо, що це найдешевший за кошторисом проєкт. Організатори зазначають, що хочуть облаштувати цей майданчик, бо у дворі відсутній сучасний та безпечний спортивний простір. Діти та підлітки грають у футбол і баскетбол на асфальті або парковці, що небезпечно. Майданчик стане місцем для здорового дозвілля та активного відпочинку.

Мініспортмайданчик «Ф-6» для панна футболу

Інклюзивний дитячий майданчик «Простір рівних можливостей»

За 1,866 млн грн пропонують побудувати і облаштувати інклюзивний дитячий майданчик на території школи №10 для забезпечення рівних можливостей у грі та розвитку дітей з інвалідністю. В описі до проєкту зазначається, що в школі на вулиці України навчаються діти з особливими освітніми потребами, які зазвичай не мають доступу до безпечного та зручного ігрового простору. На подвір’ї школи зараз є лише звичайні гойдалки, каруселі та інші елементи, не пристосовані для їхніх потреб.

Інклюзивний дитячий майданчик

Інклюзивне укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади

На громадський бюджет також учасники подали кілька проєктів, пов’язаних з облаштуванням укриттів в школах та коледжах громади. Один з таких проєктів – інклюзивне укриття для вчителів, учнів та студентів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Проєкт передбачає капітальний ремонт підвального приміщення площею 264 м2.

«Капітальний ремонт, облаштування сучасного укриття – дозволить створити доступне середовище для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Облаштоване нове укриття зможе приймати додатково одночасно 378 осіб», – йдеться в повідомленні. Бюджет проєкту – 2,9 млн грн.

Інклюзивне укриття коледжу ім. Чорновола

Оновлення атракціонів в парках міста

Тернополяни також пропонують оновити атракціони в місті. «У парку імені Шевченка катамарани застаріли та потребують заміни, а павільйон “Автодрому” в парку “Сопільче” та машинки – зношені. Проєкт передбачає їх оновлення для підвищення безпеки, якості дозвілля й туристичної привабливості міста», – повідомили ініціатори. Бюджет проєкту – 2,9 млн грн.

Оновлення атракціонів

Універсальні вбиральні в найбільших парках міста

За 3 млн грн ініціатори цього проєкту пропонують модернізувати вбиральні в парках міста. Зокрема, зробити їх більш доступними для людей з інвалідністю «На жаль, у найбільших парках Тернополя немає громадських вбиралень, якими могли б скористатися люди на колісних кріслах чи батьки з маленькими дітьми. Ідея проєкту полягає в облаштуванні універсальних вбиралень поблизу наявних, що забезпечить комфорт усім мешканцям громади», – йдеться в описі до проєкту.

Універсальні вбиральні

Більше проєктів «Громадського бюджету» можна переглянути на платформі E-DEM.